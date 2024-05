Coritiba domina, vence o Operário e fica perto do G4 da Série B

O Coxa não tomou conhecimento do Fantasma no clássico paranaense. Nesta segunda-feira, o Coritiba recebeu o Operário pela Série B e venceu o rival estadual por 3 a 0 no Couto Pereira. Em grande atuação do Alviverde, Morelli e Matheus Frizzo (duas vezes) fizeram os gols.

Dessa forma, com o resultado, o Coritiba chegou aos 11 pontos e agora está na sexta colocação, a apenas um ponto do G4. O Operário, porém, segue com nove pontos, na 11ª posição do torneio nacional.

A atuação do Coxa foi uma verdadeira aula, e o time de James Freitas resolveu a parada em menos de meia hora. Afinal, com 27 minutos, o Coritiba já vencia por 3 a 0. O primeiro gol saiu aos dois minutos, com Morelli, que aproveitou sobra na área após a defesa do Operário tentar cortar.

Na sequência, começou o show de Matheus Frizzo, que marcou duas vezes. De pênalti, aos oito, o camisa 10 mandou no cantinho. Aos 27, Figueiredo levantou bola na medida para o meia, que subiu livre de marcação como um centroavante para ampliar.

Coritiba e Operário voltam a campo nos próximos dias, novamente pela Série B do Brasileirão 2024. O Coxa encara o Ceará, fora de casa, na sexta-feira, enquanto o Fantasma tem compromisso com Amazonas, na próxima segunda-feira, em casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.