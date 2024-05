Flaco López celebra renovação com Palmeiras e ‘desfruta’ de últimos dias de Endrick

Um dos principais destaques do Palmeiras na atual temporada, Flaco López celebrou a renovação de contrato. Artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols, o centroavante argentino atraiu o reconhecimento do clube, que anunciou na semana passada a ampliação do vínculo até dezembro de 2027.

“Muito feliz pelo reconhecimento do clube. Sempre que fiz as coisas bem, o clube me reconheceu bem. Muito feliz por estender meu vínculo aqui no Palmeiras. É só trabalhar, seguir conquistando mais coisas. Esse ano ainda temos muito a conquistar, então fico muito feliz por isso”, festejou o atleta, em entrevista oficial ao clube.

Titular a partir do começo do ano, Flaco passou a formar boa dupla com Endrick. Contudo, a parceria se aproxima do fim. Com a venda para o Real Madrid e a convocação para a Copa América, o camisa 9 fará seu último jogo pelo Verdão nesta quinta-feira. Ele seguirá viagem para a Europa assim que completar 18 anos em julho.

Desse modo, o camisa 42 diz estar “desfrutando” dos últimos dias de Endrick no elenco alviverde.

“Muito feliz por ele, por tudo que ele viveu aqui. Muito feliz por tê-lo no dia a dia conosco. Foi uma honra e desejo tudo de bem para a sua vida. Vai ser muito bom para ele tudo o que ele vai viver. Estou desfrutando muito dele nessas últimas semanas, tratando de absorver todo o melhor dele”, destacou o argentino.

Flaco López mostra foco na Libertadores

Por fim, Flaco López mencionou a importância de a equipe alcançar o principal objetivo a curto prazo: a liderança geral da fase de grupos da Libertadores. O Verdão depende exclusivamente de si mesmo para assegurar o primeiro lugar entre todos os participantes do torneio. Em caso de sucesso, será, portanto, a sexta vez nas últimas sete edições.

“É um jogo muito importante para nós. Queremos essa última vitória no grupo para ser a melhor campanha e vamos trabalhar por isso. É desfrutar do jogo, mais um na nossa casa, que é um evento espetacular sempre. Desfrutar dessa atmosfera e do último jogo do Endrick”, encerrou Flaco López.

Com o argentino à disposição do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (30), quando recebe o San Lorenzo, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta e última rodada do Grupo F da Libertadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.