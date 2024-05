Paes confronta a Caixa e anima Flamengo por estádio no Gasômetro; entenda

“Eu acho que tem toda boa vontade do presidente da Caixa, que esteve aqui pessoalmente essa semana, veio negociar com toda boa vontade. Mas eu estou dando um recado aqui para a Caixa. Eles dispõem e detêm o potencial construtivo de toda aquela região. Ao dispor de todo o potencial construtivo daquela região, quando vem um equipamento, o estádio do Flamengo, com tudo que tem entorno, valoriza”, afirmou.

Dias decisivos

A Prefeitura se colocou ao lado do Flamengo e entende que o estádio rubro-negro é importante. O deputado federal Pedro Paulo, aliás, afirmou que a resposta da Caixa deve sair dentro de três dias.

O Flamengo está disposto a comprar o terreno do Gasômetro, porém desde que por um valor de até R$ 250 milhões. Além do valor, o Rubro-Negro colocou à disposição oferecer parte do potencial construtivo da Gávea.

