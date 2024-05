Ana Paula Oliveira admite erro do passado em eliminação do Botafogo

Depois de 17 anos, a ex-assistente de futebol, Ana Paula Oliveira, comentou sobre os dois lances polêmicos na vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Figueirense, pela semifinal da Copa do Brasil de 2007. No podcast “MunDu Meneses”, da ESPN, ela admitiu o erro em pelo menos um gol anulado.

“Acontecem duas situações fatídicas, um lance muito fino, ajustado, admito que demorei para aceitar o erro. Aliás, foi tão milimétrico que no campo eu tinha certeza de que tinha acertado. Mas depois tenho que reconhecer que não. Se tivesse VAR, portanto, eu estaria atuando até hoje, porque tenho idade para estar no campo do jogo. Não tinha VAR, acabei me equivocando”, disse Ana ao podcast MunDu Meneses antes de complementar.

“O outro lance entendo que acertei, Dodô estava no jogo, me sacaneia até hoje. Foi uma situação em que se chuta a bola para o gol, o goleiro faz movimento para defender, tinha condições, mas o jogador por trás dele corre e o assusta. Ele que ia fazer a defesa limpa joga para o próprio gol em função de ter sido surpreendido pelo jogador em impedimento. A regra fala em interferir no adversário”, completou.

Mesmo com a vitória, o Botafogo não se classificou para a final da Copa do Brasil por causa do saldo de gols que era a forma na época. No jogo de ida, o time catarinense venceu por 2 a 0, no Orlando Scarpelli.

A assistente perdeu o escudo da Fifa e, inclusive, foi suspensa da CBF por conta dos erros. No entanto, Ana Paula não guarda mágoas de Sérgio Corrêa, o responsável pela decisão.

