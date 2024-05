Relembre a estreia dos últimos treinadores do Vasco

A estreia de Álvaro Pacheco pelo Vasco se aproxima. Será no domingo (2), no Maracanã, em clássico contra o Flamengo, válido pela sétima rodada do Brasileirão. Após quatro partidas sendo comandados pelo interino Rafael Paiva, será a vez do português estar à frente do time.

O Jogada10 relembra, então, como foram as estreias dos últimos cinco treinadores do Cruz-Maltino, levando em consideração apenas os contratados de fato para o cargo (ou seja, excluindo interinos).

Zé Ricardo puxa a fila

A lista inicia com Zé Ricardo, que passou pela segunda vez à frente do Cruz-Maltino, em 2022. Foi ele quem começou aquela temporada, que marcava o segundo ano seguido de Série B para o time da Colina. E a estreia foi positiva, com vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda em pleno Raulino de Oliveira, pela abertura do Cariocão.

Seu sucessor também deu sorte na estreia: Maurício Souza chegou após Zé Ricardo aceitar proposta de time japonês e deixar o clube com a Série B em andamento. O novo treinador venceu difícil duelo contra o Londrina, fora de casa, por 1 a 0, em junho do mesmo ano.

Sua passagem por São Januário, porém, não durou muito: apenas oito jogos, com três vitórias, três empates e duas derrotas (aproveitamento de 48,5%). E lá foi o Vasco para seu terceiro treinador no ano.

O tetracampeão mundial Jorginho chegou com o objetivo claro de atingir o acesso à Série A e ele fez por onde. Em sua terceira passagem na Colina (como treinador), conseguiu devolver o time carioca à elite do futebol brasileiro. Sua estreia, porém, foi com derrota por 2 a 1, sobre o Grêmio, pela 29ª rodada da Segundona.

De volta à A

Maurício Barbieri, então, foi o treinador escolhido para tentar a sorte no retorno da equipe à primeira divisão. Até estreou com vitória: 2 a 0 sobre a Portuguesa, pela terceira rodada do Carioca (o interino Emílio Faro comandou os dois primeiros jogos do torneio). Mas sua passagem se encerrou de maneira melancólica, com o time perdendo seis partidas seguidas e se afundando na zona do rebaixamento do Brasileirão.

Seu sucessor foi Ramón Díaz, argentino que estreou com derrota em casa para o Athletico (2 a 0), mas que conseguiu um grande feito. Levantou o moral do time e engrenou bons resultados, com o Gigante da Colina se safando, assim, de um quinto rebaixamento na última rodada do Brasileirão 2023.

Estreias dos últimos cinco treinadores do Vasco

Ramón Díaz – Vasco 0 x 2 Athletico, 16ª rodada do Brasileirão – 23/07/2023

0 x 2 Athletico, 16ª rodada do Brasileirão – 23/07/2023 Maurício Barbieri – Portuguesa 0 x 2 Vasco , terceira rodada do Campeonato Carioca – 26/01/2023

, terceira rodada do Campeonato Carioca – 26/01/2023 Jorginho – Grêmio 2 x 1 Vasco , 29ª rodada da Série B – 11/09/2022

, 29ª rodada da Série B – 11/09/2022 Maurício Souza – Londrina 0 x 1 Vasco , 13ª rodada da Série B – 18/06/2022

, 13ª rodada da Série B – 18/06/2022 Zé Ricardo – Volta Redonda 2 x 4 Vasco, primeira rodada do Campeonato Carioca – 26/01/2022

