Botafogo encara outra ?decisão?. Agora, com aproveitamento de dar inveja

Quem te viu, quem te vê! O Botafogo mudou da água para o vinho em pouco mais de um mês e aparece melhor do que encomenda. É nesta condição que o Glorioso, com um aproveitamento invejável, busca lograr êxito em mais um objetivo neste primeiro semestre: o de ser o líder do Grupo D da Copa Libertadores. Assim, para chegar lá, terá, então, de vencer o Junior Barranquilla, nesta terça-feira (28), às 19h (horário de Brasília), na Colômbia. Mais uma missão para Luiz Henrique, Júnior Santos, Marlon Freitas e companhia.

Em um recorte de dez jogos, o Botafogo, sob a batuta do técnico Artur Jorge, somou oito vitórias, um empate e apenas uma derrota, números que o colocam com o melhor aproveitamento entre os participantes desta edição da Série A: 83,3% (veja mais abaixo a comparação). Com estes algoritmos, o Mais Tradicional obteve duas classificações (oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil) e chegou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Nada mal, portanto, para um time contestado pela mídia e pela própria torcida em um passado não muito distante.

Botafogo não para por aí…

Nestes dez compromissos, a equipe carioca registra 19 gols, ou seja, balança a rede adversária quase duas vezes por confronto, resgatando princípios de um time ofensivo e destemido por onde atua. Em seis finalizações, o Glorioso guarda uma no barbante. Nenhum outro gigante da elite nacional desbancou a Estrela Solitária neste sentido. A propósito, nas 12 partidas com Artur Jorge, o Fogão só deixou de marcar em apenas uma, logo na estreia do treinador bracarense. Desequilíbrio? Que nada! A defesa também dá conta do recado, com apenas sete gols sofridos nesta mesma sequência.

Com um retrospecto tão favorável e com três vitórias seguidas na Libertadores, o torcedor do Botafogo não vê outro desfecho a não ser passar a régua da fase de grupos com 12 pontos para definir a vaga para as quartas de final no Estádio Nilton Santos.

“Vamos para este jogo não com menos ambição, mas com menos pressão, para lutar pela vitória e pelo primeiro lugar. Será sempre este o nosso espírito enquanto equipe. Queremos sempre vencer. Sabemos, então, que a vitória nos garante o primeiro lugar no grupo, seria extraordinário, tendo em conta o que foi nosso trajeto”, colocou o treinador minhoto.

Os 10 últimos jogos dos times da Série A

1) BOTAFOGO – 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota – Aproveitamento de 83,3%

2) SÃO PAULO – 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota – Aproveitamento de 76,6%

BAHIA – 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota – Aproveitamento de 76,6%

4) BRAGANTINO – 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota – Aproveitamento de 70%

5) ATHLETICO – 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas – Aproveitamento de 63,3%

6) PALMEIRAS – 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – Aproveitamento de 60%

ATLÉTICO – 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – Aproveitamento de 60%

CRUZEIRO – 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – Aproveitamento de 60%

9) FLUMINENSE – 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas – Aproveitamento de 56,6%

FLAMENGO – 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas – Aproveitamento de 56,6%

INTERNACIONAL – 4 vitórias, 5 empate e 1 derrota – Aproveitamento de 56,6%

12) CORINTHIANS – 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas – Aproveitamento de 53,3%

ATLÉTICO-GO – 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas – Aproveitamento de 53,3%

14) CRICIÚMA – 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas – Aproveitamento de 50%

FORTALEZA – 3 vitórias, 6 empates e 1 derrota – Aproveitamento de 50%

16) GRÊMIO – 4 vitórias, 2 empate e 4 derrotas – Aproveitamento de 46,6%

JUVENTUDE – 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas – Aproveitamento de 46,6%

18) CUIABÁ – 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas – Aproveitamento de 36,6%

19) VASCO – 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas – Aproveitamento de 30%

20) VITÓRIA – 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas – Aproveitamento de 26,6%

