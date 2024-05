Fluminense divulga parcial de ingressos para apresentação de Thiago Silva

O Fluminense convive com a expectativa pela chegada de Thiago Silva ao Brasil. Diante disso, o clube carioca informou que a volta para casa do ídolo já tem data marcada. Assim, com direito a grande festa, o jogador irá se apresentar com direito a grande festa no próximo dia 7 de junho (sexta-feira), no Maracanã, com portões abertos a partir das 18h.

Em suas redes sociais, o Tricolor divulgou mais uma parcial de ingressos vendidos para a apresentação e mais de 30 mil torcedores já garantiram presença para ver o Monstro de perto. O atleta assinou contrato até junho de 2026 e chega para ser o principal reforço do clube carioca para a sequência da temporada.

Com patrocínio da Superbet, a apresentação do zagueiro terá show especial do grupo Sorriso Maroto. Após o reencontro com a torcida tricolor, o Monstro concederá entrevista coletiva para a imprensa no auditório do estádio.

Mais de 30 mil confirmados para a a apresentação do Monstro @tsilva3! Garanta o seu ingresso >> https://t.co/1evH5Ivg7u pic.twitter.com/OsCbVCf8P8 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 28, 2024

O evento segue os moldes da apresentação do lateral-esquerdo Marcelo no ano passado. Por fim, a expectativa é que o público bata o recorde em relação à anterior. Foram 45 mil ingressos vendidos naquela ocasião. O defensor só poderá estrear depois do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências do futebol europeu.

Monstro de volta

Thiago Silva é formado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade. Depois de rodar por alguns clubes (Juventude, Porto e Dínamo Moscou), o Monstro retornou ao Tricolor para, enfim, defender o time profissional, entre 2006 e 2008, quando efetivamente construiu sua idolatria junto à torcida.

Durante esse período, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Flu à decisão da Libertadores de 2008. Ele tem 146 jogos e 14 gols pelo Tricolor. No futebol europeu, passou por Milan (ITA), Paris Saint-Germain (FRA) e Chelsea (ING). O zagueiro também possui história na Seleção Brasileira. Sua primeira convocação aconteceu quando ainda defendia o Fluminense, em 2008.

Dessa forma, o atleta participou de quatro Copas do Mundo e vestiu a braçadeira de capitão da Amarelinha em três delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; e 2022, no Catar. O camisa 3 conquistou os títulos da Copa América (2019) e da Copa das Confederações (2013). São ao todo 113 jogos e sete gols pela Seleção principal.

Além disso, ele também participou de duas Olimpíadas, conquistando a medalha de bronze nos Jogos de Pequim, em 2008; e o bronze em Londres, 2012.

