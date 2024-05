Santos desiste da contratação do goleiro Marcelo Grohe

O Santos desistiu de formalizar uma proposta pelo goleiro Marcelo Grohe. O arqueiro está livre no mercado após acertar sua saída do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. A ideia era ter o veterano para substituir João Paulo, que lesionou o tendão de Aquiles e vai perder todo o restante da temporada. Contudo, o Peixe não conseguiu entrar em um consenso com o veterano.

Marcelo Grohe pediu um contrato de dois anos e meio para fechar com o Santos, algo que não agradou a diretoria do clube. O agente do jogador foi procurado pela cúpula de futebol poucas horas depois da lesão de João Paulo e houve muitas conversas para decidir se avançava ou não na negociação.

O Peixe entende que não precisa fechar um contrato longo e com salário alto com um goleiro de 37 anos. A intenção é dar oportunidade para Gabriel Brazão, que vai assumir a meta até a abertura da janela de transferência. Além disso, a chegada de Grohe poderia inchar o setor no ano que vem, com três goleiros de qualidade brigando por uma vaga.

Assim, a tendência é que o Peixe só consiga contratar alguém para o setor a partir da abertura da janela de transferências, em 10 de julho. Até lá, Brazão seguirá no time titular. Aliás, a contratação seria para ser reserva do novo dono da meta santista.

Grohe ficou marcado pelo seu desempenho no Grêmio. São mais de 400 jogos com a camisa tricolor, de 2005 a 2018, com várias conquistas, sendo a Libertadores de 2017 a mais marcante. Em 2019, se transferiu para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

