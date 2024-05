Atual campeão, Fluminense já faturou alto nesta Libertadores; entenda

O Fluminense entrou nesta Libertadores como atual campeão e já tem faturado alto com seu desempenho ao longo da competição. Afinal, o Tricolor chegou ao valor de US$ 5,24 milhões acumulados em premiações no torneio continental até aqui, o que equivale a R$ 27,10 milhões. Além disso, caso vença o Alianza Lima, nesta quarta-feira (29), pela última rodada do Grupo A, o clube ainda pode faturar mais R$ 1,7 milhão nesta primeira fase.

A Conmebol premia em US$ 1,25 milhão (R$ 6,47 milhões) as equipes classificadas para as oitavas de final da Libertadores. No início, pela participação, o clube carioca já havia levado US$ 3 milhões (R$ 15,5 milhões).

Cada vitória, contudo, gera mais US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão). Nesse sentido, com os três triunfos, os comandados de Fernando Diniz já ganharam US$ 990 mil (5,1 milhões). A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que na campanha do título da Libertadores de 2023, o Fluminense arrecadou US$ 27,15 milhões (cerca de R$ 136 milhões na cotação da época) ao longo da competição.

Líder isolado do Grupo A, o Tricolor já garantiu a vaga nas oitavas de finais. Nesta quarta-feira (29), a equipe volta a campo para medir forças com o Alianza Lima-PER pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Por fim, o time tenta aumentar a sequência positiva no torneio, que atualmente é de 13 vitórias consecutivas.

Confira a premiação da Libertadores 2024

Fase de grupos: US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Campeão: US$ 23 milhões

