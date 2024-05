Junior-COL x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta terça-feira (28/5), Junior e Botafogo se enfrentam às 19h (de Brasília). O duelo vale pela última rodada do Grupo D da Libertadores e define quem terminará em primeiro lugar. Os dois já estão classificados às oitavas e a briga é saber quem estará em primeiro lugar. No momento, os times estão com nove pontos, mas os colombianos têm melhor saldo e, assim, jogam pelo empate. Esta partida terá a cobertura da Voz do Esporte e ela se inicia a partir das 17h30 (de Brasília), com um pré-jogo de primeira. E com o juiz iniciando a partida, Aldo LUiz estará na narração.