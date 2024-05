Coronado se recupera 100% e mira primeira sequência pelo Corinthians

O Corinthians deve ter um reforço caseiro para o duelo contra o Racing-URU, nesta terça-feira (28), às 19h, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Isso porque o meia Igor Coronado está completamente recuperado e deve ser titular no embate. Aliás, esta partida pode significar um início de sequência do jogador com a camisa do Timão.

Afinal, Coronado atuou em apenas oito partidas desde que chegou ao Corinthians, sem nenhum grande brilho. Muito por conta das lesões. O jogador já teve dois problemas musculares e até foi diagnosticado com dengue. Entretanto, o Timão entende que o meia de 31 anos evoluiu fisicamente após lesões e está pronto para estrear de fato.

A entrada do jogador no time titular é algo que António Oliveira e a torcida estão ansiosas para ver. Ele deve dividir o setor de meio campo com Garro nesta terça-feira.

“O Igor vem de contexto competitivo diferente. Alguns anos assim. Sofreu no início. Fez um jogo inteiro como titular, depois começou contra o Bragantino. Teve lesão, teve dengue… Um jogador que vai ajudar. É a curiosidade em vê-lo. Torcedor quer ver o que vai dar. O Igor vai ter oportunidades como os outros tiveram e vai jogar quando entendermos que precisa jogar”, disse o treinador.

Coronado é aposta cara no Corinthians

Para ter Coronado, o Corinthians abriu os cofres e aceitou pagar R$ 2 milhões por mês para o atleta. O Timão entende que o meia poderia mudar o elenco de patamar, mas esse resultado ainda não saiu. Diretoria e comissão técnica acreditam que melhor fisicamente e adaptado ao país o rendimento esperado vai chegar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.