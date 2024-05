Flamengo x Millonarios, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Flamengo x Millonarios - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

No Maracanã lotado, o Flamengo enfrenta, nesta terça-feira (28/5), às 21h (de Brasília), o Millonários, da Colômbia. O jogo vale pela última rodada do Grupo E e é decisivo para o Flamengo. O time tem sete pontos e, apesar de encarar um rival já eliminado, precisa vencer para não depender de um tropeço do Palestino contra o Bolívar, em La paz. Isso porue o rival chileno também tem sete pontos e pode superar o Mengo. Contudo, o time carioca pode até terminar em primeiro. Afinal, o Bolivar tem dez pontos. Caso perca para em casa o Palestino, o Rubro-Negro, vencendo, termina na ponta. Este jogo tem a cobertura da Voz do Esporte. O esquenta começa bem antes, às 19h30 (de Brasília). O comando e a narração pe de Diego Mazur

A cobertura desta partida decisiva para o Flamengo ainda conta com Deyvid Xavier nos comentários e com as reportagens de Giovanni Danjo. Clique na arte acima, a partir das 19h30 e acompanhe a supercobertura da Voz do Esporte, prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023 ao lado do UOL.

