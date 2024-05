Lanús x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Lanús empataram em 1 a 1 na estreia da Sul-Americana - (crédito: Foto: Evaristo Sá/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais uma partida da Copa Sul-Americana 2024. Afinal, nesta quarta-feira, o Cuiabá visita o Lanús (ARG) pela sexta rodada da fase de grupos do torneio continental. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio La Fortaleza, às 19h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Paramount+ a partir das 19h (de Brasília).

Como chega o Lanús

O clube argentino já está classificado e garantido na primeira colocação. Com 13 pontos, o Lanús não pode ser alcançado pelo Cuiabá. Dessa forma, a partida serve apenas para as equipes cumprirem tabela.

Como chega o Cuiabá

O Dourado tem nove pontos e também está classificado, mas para o mata-mata anterior às oitavas de final. Ou seja, o Cuiabá jogará contra um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores para tentar ficar entre os 16 melhores.

LANÚS X CUIABÁ

Copa Sul-Americana 2024 – Sexta rodada – Grupo G

Data e horário: 29/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (ARG)

LANÚS: Alan Aguerre; Braian Aguirre, Ezequiel Muñoz, Abel Luciatti e Nicolás Morgantini; Raúl Loaiza, Felipe Peña Biafore e Marcelino Moreno; Favio Álvarez, Ramiro Correa e Walter Bou. Técnico: Ricardo Zielinski

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Rikelme; Denilson Lucas Mineiro e Fernando Sobral; Clayson, Jonathan Cafú (Derik Lacerda) e Isidro Pitta. Técnico: Petit

Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)

VAR: Bryan Loayza (ECU)

