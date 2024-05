Internacional x Belgrano, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Internacional e Belgrano jogam na noite desta terça-feira (28/5), pelo Grupo C da Sul-Americana. O Internacional tem dois jogos a menos (por conta do adiamento por causa da tragédia climática do Rio Grande do Sul) e com cinco pontos, precisa de um bom resultado para seguir na briga pela liderança. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, com Daniel Teles comandando o esquenta a partir das 20h e também fazendo a narração assim que a bola rolar.