Léo Jardim diz que elenco está ‘blindado’ e elogia Álvaro Pacheco: ‘Apaixonado pelo que faz’

Destaque do Vasco na temporada, Léo Jardim participou do programa “Boleiragem”, do Canal SporTV, e falou sobre o atual momento da equipe com a chegada do técnico Álvaro Pacheco. Assim, o goleiro destacou que o elenco está blindado em relação às mudanças políticas na SAF e focado na sequência do ano.

“Na verdade, nossa equipe se manteve blindada. Nosso foco é o dia a dia. Até porque a gente tem a chegada de um treinador novo. Muita coisa que aconteceu dentro do futebol nos manteve focados em fazer nosso papel. Uma prova disso foi nossa atuação diante do Fortaleza (pela Copa do Brasil). A situação já vinha acontecendo, mas demos uma prova de que isso não teve interferência no nosso desempenho. Claro, que torcemos para que beneficie a todos e ao Vasco. Nós, como jogadores, estamos buscando estar focados, blindados das questões externas e fazer nosso trabalho”, explicou.

“A chegada do professor Álvaro, eu vejo com muito bons olhos. Ele se mostrou, desde que chegou, um cara muito enérgico, muito para cima e que é muito apaixonado pelo que faz – pela profissão. E pelo pouco que tenho visto, realmente é isso que acontece. Ele e os membros da comissão técnica estão muito presentes no treinamento, dando injeção de ânimo e cobrando muito”, disse.

“O período que eu tive lá fora me faz enxergar que ele pode agregar coisas diferentes para a nossa equipe. O europeu, de forma geral, é mais organizado e disciplinado, e acredito que essas ferramentas podem agregar bastante para a nossa equipe neste momento.”, completou.

Herói na Copa do Brasil

Na intensa e emocionante disputa com o Fortaleza, Léo Jardim voltou a se destacar e pegou o pênalti de Kervin. Dessa forma, o Vasco avançou às oitavas da Copa do Brasil e ganhou mais tranquilidade para a chegada do treinador português. Na entrevista, aliás, o arqueiro destacou que a partida foi marcante e que será um divisor de águas para o time no restante da competição.

“Da forma como foi, o último pênalti, aquela tensão toda… Foi realmente um jogo muito marcante para mim, difícil descrever em palavras. A gente saiu atrás, buscou resultado, depois virou o jogo, tomou o empate. Foi um jogo muito marcante – afirmou, que disse ter estudado os batedores”, ressaltou.

“Diga-se de passagem: todos eles mudaram (a batida). O único que se manteve foi o que eu consegui defender (Kervin). Foi importante acreditar no trabalho, no estudo que a gente realiza. Eu poderia pensar “ah não, vou deixar o que a gente combinou e mudar o canto”. Poderia não acontecer da forma como aconteceu. Tenho certeza que será um divisor de águas para o restante da competição” concluiu.

