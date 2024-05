São Paulo tem jejum de oito anos para quebrar na Libertadores

O São Paulo se prepara para encarar o Talleres nesta quarta-feira (29), às 21h30, no MorumBIS. O Tricolor precisa da vitória para terminar em primeiro lugar na sua chave e ter o mando de campo nas oitavas de final. Mas, para isso, precisa quebrar um jejum de oito anos sem vencer times argentinos, jogando em seus domínios, pela Libertadores.

A última vez em que o São Paulo venceu uma equipe argentina no MorumBis, pela Libertadores, foi em 2016. Na ocasião, o Tricolor Paulista derrotou o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Calleri. Desde então são quatro confrontos e nenhuma vitória do Soberano.

O primeiro embate desta lista foi justamente contra o Talleres. Pela pré-Libertadores, o Tricolor ficou no empate em 0 a 0 com os argentinos. Como havia perdido por 2 a 0 no jogo de ida, o São Paulo deu adeus precocemente a competição. Em 2020, os paulistas empataram em 2 a 2 com o River Plate na fase de grupos.

Já em 2021, houve dois duelos contra o Racing. As duas equipes caíram no mesmo grupo. Na primeira fase, os argentinos venceram, no MorumBIS, por 1 a 0. Os clubes voltaram a se reencontrar nas oitavas de final e, no segundo jogo no Brasil, ficaram no empate em 1 a 1. Em Avellaneda, o São Paulo venceu o adversário por 3 a 1 e avançou na competição.

São Paulo precisa vencer para terminar em primeiro no grupo

Agora, o São Paulo busca voltar a vencer um argentino no MorumBIS, pela Libertadores e, de quebra, ganhar do Talleres pela primeira vez em sua história. Além disso, o triunfo coloca a equipe na liderança do Grupo B, que dá a vantagem para decidir as oitavas de final como mandante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.