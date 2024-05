De saída do PSG, Mbappé compra mansão de ex-astros do futebol

Um dos casos que gera maior expectativa com o fim da temporada é o de Mbappé. Isso porque o período de especulações e o mercado da bola ganham destaque com a conclusão dos campeonatos. Ainda mais porque o astro francês não renovou o seu contrato com o Paris Saint-Germain. Assim, ele passará a defender um novo clube nas próximas semanas.

Segundo o jornal francês “Le Parisien”, o atacante já deu indícios de qual será seu novo destino, o Real Madrid. Afinal, Mbappé adquiriu a mansão onde Gareth Bale morava quando defendia os Merengues. Aliás, o imóvel fica próximo do bairro nobre de La Finca, avaliado como um dos mais seguros de Madri. Além de receber o apelido de “Beverly Hills espanhola”.

Outros ex-jogadores dos Galácticos residiram na localidade, como Benzema, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Zidane. O ídolo Raúl foi o primeiro a se mudar para a região. A residência que Mbappé adquiriu está avaliada em 6,5 milhões de euros (o equivalente a R$ 41,6 milhões na cotação atual). A casa era alugada por Gareth Bale nos tempos em que defendia os Galácticos.

Mbappé compra casa que já foi de Kaká

A propósito, o imóvel também já pertenceu a Kaká, mais especificamente em 2009, quando trocou o Milan pelo Real Madrid. Além disso, a mansão conta com quatro quartos, piscinas externa e interna, academia e diversos terraços. Inclusive, uma garagem que comporta até seis carros de luxo. Outro fator que provavelmente influenciou o astro francês a adquirir a casa foi a proximidade com as instalações dos Merengues. No caso, ele levaria 25 minutos tanto para chegar ao centro de treinamento como ao estádio Santiago Bernabéu.

