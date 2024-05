Arias comenta interesse de fora, mas revela foco no Fluminense

O ponta do Fluminense, Jhon Arias, vive momento especial. Convocado para a Copa América e com a esposa grávida de seu filho, o craque colombiano vive altas expectativas. Ao mesmo tempo que o torcedor sofre com a possibilidade de uma despedida.

Já que, após o jogo contra o Juventude, no sábado (1º), ele vai apresentar-se à seleção colombiana e pode ficar mais de um mês e meio fora de atividade pelo Flu. E pior: com interesse constante de times de fora e a janela de transferências vindo aí, o duelo de sábado pode ser uma despedida.

Ao “ge”, porém, o craque optou por despistar a possibilidade, revelando estar com o foco no Fluminense.

“Sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Tenho contrato até agosto de 2026. Não me deixo sair do foco facilmente. Meu foco principal está no Fluminense e na seleção (Colômbia). É por isso que eu trabalho. Foco minha energia nisso. É normal estarmos perto da janela e ser especulado em algum lugar. Mas nada tira meu foco. Tanto no clube quanto na seleção”, disse Arias.

Fase incrível

O ponta também comemora a fase que vive, esperando um filho e com ótimo desempenho tanto pelo Fluminense, como pela seleção da Colômbia. Ele ainda admite crer que pode fazer “mais e melhores coisas”.

“É um momento importante para mim. Também tem a notícia de que vou ser pai, é um momento importante para mim, assim como na carreira. Estou desempenhando bem no clube e na seleção. Eu trabalho muito para poder aproveitar cada uma das oportunidades que eu tenho. Sempre estou procurando fazer mais. Acho que consigo fazer mais coisas e melhores coisas”, finalizou.

Arias é o artilheiro do Fluminense na temporada, com seis gols – empatado com Lelê. Ele também já contribuiu com três assistências no ano, participando diretamente, assim, de nove dos 37 tentos do Tricolor em 2024.

Antes do citado duelo contra o Juventude, pelo Brasileirão, o Flu ainda volta a campo na quarta-feira (29), quando recebe, também no Maracanã, o Alianza Lima, pelo encerramento da fase de grupos da Libertadores-2024.

