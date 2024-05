Felipe Anderson chega ao Brasil para virar jogador oficial do Palmeiras

Felipe Anderson chega ao Brasil para resolver pendências e virar jogador oficial do Palmeiras - (crédito: Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Felipe Anderson já está no Brasil. O meia-atacante desembarcou em São Paulo nesta segunda-feira (27), após encerrar sua trajetória pela Lazio, da Itália. O jogador agora vai resolver pendências e sua mudança para que, no dia 1° de julho, se apresente como novo atleta do Palmeiras.

Como ele só pode ser registrado no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil, Felipe Anderson terá todo o mês de junho para aproveitar suas férias. Além disso, o jogador tem pré-contrato com o Alviverde válido a partir do dia 1º de julho e que vai até o final de 2027.

Depois de três temporadas consecutivas, sendo oito ao todo no clube italiano, Felipe recebeu uma série de homenagens no último fim de semana. Ele ficou bastante emocionado após sua partida de despedida, no empate em 1 a 1 com o Sassuolo, na rodada final do Italiano.

A chegada do meia-atacante vai coincidir com a reta final da Copa América. Assim, Felipe Anderson deve perder nove rodadas do Campeonato Brasileiro, mas vai disputar a Libertadores e a Copa do Brasil.

Ele chegou a receber uma oferta de renovação da Lazio e tinha a possibilidade de se transferir para a Juventus, da Itália, mas acabou preferindo voltar ao Brasil, de olho em chances na Seleção. Agora, a torcida palestrina faz contagem regressiva para ver o principal reforço do clube atuando com a camisa alviverde.

A carreira de Felipe Anderson

Revelado pelo Santos, Felipe Anderson está no futebol europeu há 11 anos. Titular absoluto na Lazio, ele encerrou sua segunda passagem pelo clube italiano, onde chegou em 2013. Desde então, passou também pelo Porto, de Portugal, e pelo West Ham, da Inglaterra. Mas foi na equipe italiana que obteve seu maior destaque na carreira. Pela Lazio, o jogador disputou 318 partidas e marcou 58 gols.

