Santos demonstra interesse no goleiro Jordi, do Novorizontino

Após desistir de Marcelo Grohe, o Santos definiu um novo alvo para sua meta. Trata-se do goleiro Jordi, titular do Novorizontino, clube que também disputa a Série B. O jogador tem contrato com o clube de Novo Horizonte até dezembro de 2024 e a partir do meio do ano já poderia assinar pré-contrato com qualquer time.

Por conta do pouco tempo de vínculo que resta com o Novorizontino, o Santos acredita que pode ter mais facilidade nas negociações. O clube do interior encontra a possibilidade de lucrar com um atleta que poderia sair de graça no final do ano.

Além disso, Jordi não chegaria para ser titular absoluto. A ideia do Santos é ter mais uma opção depois da lesão de João Paulo. Com um rompimento total no tendão de Aquiles, ele só volta a atuar em meados de 2025. Gabriel Brazão deve ganhar uma sequência, mas o goleiro do Novorizontino chegaria para fazer sombra ao garoto.

A primeira opção do Santos foi Marcelo Grohe. Contudo, o Peixe entende que não precisa fechar um contrato longo e com salário alto com um goleiro de 37 anos. Além disso, a chegada do veterano poderia inchar o setor no ano que vem, com três goleiros de qualidade brigando por uma vaga.

Jordi tem passagem pelo Vasco, com quem rescindiu o contrato na Justiça em 2020, e pelo Paços de Ferreira, de Portugal. O arqueiro de 1,92m também passou pelo CSA, chegou a Novo Horizonte em fevereiro do ano passado e já disputou 54 partidas, sendo 20 delas nesta temporada.

