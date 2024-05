Lucas Halter destaca evolução do Botafogo e mira liderança na Libertadores

Junior Barranquilla e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 19h (de Brasília), na Colômbia, pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. Às vésperas da partida, Lucas Halter destacou a evolução dos jogadores alvinegros na competição e mirou a primeira colocação da chave.

“Viemos de uma pré-Libertadores muito difícil, muito disputada, sabíamos da dificuldade desde o início. Começamos a fase de grupo um pouco instáveis, mas com foco no dia a dia e na evolução conseguimos fazer os resultados esportivos voltarem a acontecer. A mensagem que fica é a constante evolução do grupo. Para esse jogo, os dois times estão classificados. No entanto, viemos com pensamento de terminar em primeiro. Portanto, vamos nos impor para buscar a vitória”, disse Lucas Halter para Botafogo TV.

Em seguida, Lucas Halter comentou sobre Tiquinho Soares. Afinal, o atacante alvinegro está recuperado da lesão na coxa direita e deve iniciar em campo como titular.

“Tico faz falta em qualquer elenco. Ficamos felizes com o retorno dele dentro e fora de campo, nos ajuda muito. Estamos aqui para dar todo suporte para ele voltar 100% e balançar as redes para nós”, afirmou Lucas Halter.

O jogo vale muito para as pretensões de ambos os lados. Junior Barranquilla e Botafogo competem pela primeira colocação e estão empatado em número de pontos. Portanto, os jogadores alvinegros precisam vencer para terminar esta primeira fase na liderança do Grupo D.

