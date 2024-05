Grêmio vende mais de 20 mil ingressos e terá bom público no Couto Pereira

Torcida do Grêmio no Couto Pereira em 2023 - (crédito: Foto: Richard Ducker/Grêmio)

O Grêmio encara o The Strongest nesta quarta-feira pela Libertadores e terá bom público em Curitiba. Após as fortes chuvas no Rio Grande do Sul que obrigaram o Imortal a deixar Porto Alegre, a equipe tricolor jogará no Couto Pereira.

Nesta terça-feira, o Grêmio informou que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida. No total, a carga disponível é de 32 mil lugares. Dessa forma, o time gaúcho, mesmo fora de sua casa, terá boa presença de torcedores.

A expectativa, aliás, é de que muitos torcedores gremistas de outras cidades do Sul do país se mobilizem para a partida. Tricolores de Chapecó Joinville, Blumenau, São José, Florianópolis, Camboriú e Itapema, cidades de Santa Catarina, estarão no Couto Pereira.

“Aqueles que puderem se deslocar de Porto Alegre, no meio desse caos que estamos vivendo até Curitiba, por favor, façam. Os gremistas da região, dos consulados e mesmo os paranaenses simpatizantes, ainda que não torçam para o Grêmio, que ajudem a gente nesse jogo importante da Libertadores”, disse o presidente Alberto Guerra na última sexta-feira.

Grêmio e The Strongest se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela Libertadores. O Imortal ainda fará outras duas partidas que estão atrasadas pelo torneio continental.

