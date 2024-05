Karol Lima faz desabafo nas redes sociais após ser chamada de ‘Mãe nota 1’

A influenciadora Karoline Lima, ex-namorada de Éder Militão, usou as redes sociais para desabafar sobre os problemas com o zagueiro do Real Madrid. Vários novos assuntos surgiram na última semana.

Desta vez, no entanto, Karol reagiu a uma matéria escrita pela jornalista Fábia Oliveira, que conseguiu prints de conversas de babás que cuidavam de Cecília, filha dela com Militão. Nas conversas, as profissionais diziam que Lima é uma “mãe nota 1”.

A situação, aliás, causou desconforto na influenciadora, que foi às redes sociais. “Eu fiquei calada por anos sobre tudo o que eu passei. Não porque a Justiça queria calar minha boca. Nunca foi por isso. Foi porque eu queria preservar a imagem da minha filha e também porque eu tinha uma dependência emocional absurda dele. E eu sabia que a partir do momento que eu abrisse a minha boca, ele ia querer jogar muito baixo comigo, muito sujo comigo”, disse.

No entanto, Karol lamentou a postura das babás. “Eu quero que provem o que estão falando, porque inventar, criar, comprar pessoas é muito fácil, principalmente quando se tem [dinheiro]. Então prova. Eu quero foto, nome, data. Porque senão vai ficar fácil demais para vocês”.

Karol está desgastada

A influenciadora, aliás, disse que está cansada dos problemas e das críticas públicas que vem recebendo.

“Se vocês estão cansados dessa história, imagina eu. Imagina como está a minha cabeça. E como esteve minha cabeça esse tempo todo. Eu quero paz, eu sempre quis paz. Eu não quis levar para Justiça, para a rede social, mas eu não tive escolha”, desabafou.

Retrospectiva da treta Militão x Karol

Militão passou a questionar os motivos de Karol limitar a ida de Cecília, a filha do ex-casal, para acompanhar a final da Champions League. A influenciadora diz que precisa encontrar uma babá de confiança, já que o zagueiro não quer uma nova pessoa estranha em sua casa. A situação está na Justiça.

Os novos problemas começaram na última semana. Inicialmente, na última quinta-feira (23), Militão foi a público e questionou a mudança de Karol para o Rio de Janeiro. Afinal, como ela está namorando com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, decidiu mudar para a capital carioca. No entanto, na visão do defensor do Real Madrid, trata-se de “uma loucura amorosa”.

