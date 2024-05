Sem Dinenno, Cruzeiro intensifica buscas por atacante

A contratação de um atacante se tornou uma prioridade no Cruzeiro. Afinal, Juan Dinenno, titular da posição, segue afastado por lesão e ainda tem uma cirurgia pela frente. O argentino deve ficar fora dos gramados por mais dois ou três meses. A informação é do “ge”.

Planejamento do Cruzeiro

O Cabuloso, dessa forma, vem se movimentando no mercado em busca de um atacante. O clube tem monitorado possíveis nomes no exterior. Afinal, os dirigentes celestes não acreditam que um centroavante do futebol brasileiro chegue para ser titular absoluto da posição.

Rafa Silva vem atuando como titular desde que Juan Dinenno se lesionou. O atacante é bem avaliado pelo departamento de futebol. No entanto, os dirigentes mineiros priorizam um atacante que seja “matador” e referência em gols marcados.

O Cabuloso entra em campo na próxima quinta-feira (30/05), diante do Universidad Católica, às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela sexta e última rodada do Grupo B da Sul-Americana. Com nove pontos conquistados, os jogadores celestes precisam vencer para terminar na liderança da chave.

