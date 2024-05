AeroFlu à vista! Reforço do Fluminense, Thiago Silva tem data para chegar no RJ

Isabelle Silva, esposa do zagueiro Thiago Silva, confirmou em suas redes sociais a data e horário de desembarque do Monstro, contratado pelo Fluminense. Na tarde desta terça-feira (28), Belle, como é conhecida, publicou vídeo em seu Instagram fazendo tais revelações.

Dessa forma, o craque chegará ao aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, no dia 6 de junho, uma quinta-feira, às 10h (de Brasília). E a torcida do Fluminense, é claro, já prepara o #AeroFlu para recepcionar seu futuro jogador. Lembrando que o defensor está de férias na Europa após o fim da temporada pelo Chelsea, clube que defendeu nos últimos quatro anos.

No dia 7, ou seja, dia seguinte, acontecerá a apresentação do zagueiro para os torcedores em grande evento no Maracanã. O evento é parecido com da apresentação de Marcelo, em 2023. O Fluminense anunciou que o show musical será da banda “Sorriso Maroto”.

Os ingressos para a festa, aliás, já estão à venda, com sócios podendo pagar valor simbólico de R$ 3, e não-sócios pagando R$ 15 (inteira). Além disso, a apresentação de Thiago Silva também contará com doações de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

