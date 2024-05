Internacional estima prejuízo de R$ 50 milhões após enchentes

As fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul podem trazer um prejuízo de R$ 50 milhões ao Internacional. Segundo o “Uol”, o Colorado terá gastos excessivos com reparos de suas instalações, como o Beira-Rio e o CT Parque Gigante, mas também com outras despesas.

Nas próximas semanas, por exemplo, o Inter atuará fora de Porto Alegre, o que traz gastos. Nos últimos dias, afinal, o elenco treinou em Itu e nesta terça-feira jogará em Barueri, cidades de São Paulo. O clube também mandará partidas em Criciúma e em Caxias do Sul.

Durante o Conselho Técnico da CBF na última segunda-feira, o presidente Alessandro Barcellos pediu ajuda à entidade. Não só o Inter, mas também o Grêmio, pleitearam ajuda com gastos de viagens que não estavam previstas.

“Era um gasto não previsto no orçamento. Pedimos um auxílio, mas não significa que a CBF vai pagar todo esse custo”, disse Alessandro Barcellos.

Outro ponto que fará o clube ter prejuízos também é em relação aos jogos não realizados no Beira-Rio, que já passa por uma grande limpeza. Sem a venda de ingressos, já que o gramado está muito castigado, o clube teme ainda perder outra receita importante.

“Não estou levando em conta o sócio-torcedor que saberemos quando virar o mês. Mas certamente haverá impacto”, afirmou o presidente.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.