Com Tiquinho, Botafogo divulga relacionados para jogo da Libertadores

O Botafogo divulgou, na tarde desta terça-feira (28/05), nas redes sociais, os relacionados do jogo diante do Junior Barranquilla, pela Libertadores. A lista conta com nove desfalques. Afinal, Rafael, Pablo, Marçal, Cuiabano, Danilo Barbosa, Savarino, Eduardo, Jeffinho e Matheus Nascimento seguem lesionados e sem condições físicas de atuar.

Relacionados do Botafogo

Em contrapartida, Artur Jorge conta com retornos importantes em campo. Tiquinho Soares, recuperado da lesão na coxa direita, está relacionado e inicia em campo como titular. Além disso, Óscar Romero e Diego Hernández, que estavam afastados por razões disciplinares, também estão de volta aos gramados.

Lista de relacionados

Goleiros: John, Gatito Fernández e Raul

Laterais: Damián Suárez, Mateo Ponte e Hugo

Zagueiros: Lucas Halter, Bastos, Alexander Barboza e Luis Segovia

Volantes: Marlon Freitas, Tchê Tchê, Gregore, Patrick de Paula e Kauê

Meias: Óscar Romero e Jacob Montes

Atacantes: Luiz Henrique, Júnior Santos, Tiquinho Soares, Yarlen, Diego Hernández e Fabiano

Aliás, Junior Barranquilla e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (28/05), às 21h (de Brasília), na Colômbia, pela sexta e última rodada do Grupo D da Libertadores. O Glorioso, que já está classificado para as oitavas de final, precisa vencer se quiser terminar na liderança da chave.

