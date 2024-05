Bellingham supera Vini Jr e leva prêmio de melhor jogador do Espanhol

Jude Bellingham com troféu de melhor jogador do Espanhol 2023/24 - Foto: Reprodução - (crédito: Reprodução)

Na premiação do Campeonato Espanhol, realizada nesta terça-feira (28), o meia Jude Bellingham foi eleito o melhor jogador de La Liga 2023/24, superando Vini Jr e outros craques do futebol da Espanha. Além disso, o jornal ‘Marca’ elegeu a seleção da temporada no país e deixou o camisa 7 do Real Madrid de fora.

Eleito melhor jogador do Espanhol, e na briga junto com Vini Jr pela Bola de Ouro, Bellingham marcou 19 gols e deu seis assistências em 26 jogos na campanha que encerrou com o título do Real Madrid. Dentre os jogadores que concorreram ao prêmio de melhor jogador do Espanhol estavam: Bellingham, Griezmann, Isco, Dovbyk e Vini Jr.

“Muito obrigado por este troféu, é uma honra recebê-lo. Quero dedicá-lo a todos os meus colegas de equipe, ao staff e ao treinador, por acreditarem em mim, e, principalmente, aos torcedores do melhor clube do mundo. É um prazer jogar por este clube. Hala Madrid!”, disse o meia inglês.

Além disso, Michel Sánchez, técnico do Girona, recebeu o prêmio de melhor treinador do Espanhol e superou o campeão Carlo Ancelotti.

Ao mesmo tempo, Lamine Yamal, do Barcelona, acabou sendo reconhecido como o melhor jogador sub-23 de La Liga. Neste caso, a revelação do Barça superou o brasileiro Savinho, Johnny Cardoso, Cubarsí e Javi Guerra.

Por fim, Fernando Morientes, do Osasuna, recebeu o prêmio de gol mais bonito do Campeonato Espanhol 2023/24.

