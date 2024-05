Colombianos acreditam em vitória no Maracanã: ‘Seria algo histórico para o Millonarios’

Torcedores do Millonarios nos arredores do Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada10)

Faltando cerca de quatro horas e meia para o jogo no Maracanã, nesta terça-feira (28), contra o Flamengo, torcedores do Millonarios, com camisas personalizadas, já estão nos arredores do estádio. Apesar de o time colombiano não ter mais chances de avançar de fase na Libertadores, os colombianos estão animados para o confronto diante de uma das equipes mais fortes do continente.

Sebastian, de 30 anos, que saiu da de Bogotá para assistir a partida contra o Flamengo, mostrou otimismo, mas com respeito.

“As expectativas para o jogo de hoje são boas. O momento do Millonarios não é bom nem na liga local, nem na Libertadores. No entanto, esperamos uma apresentação digna, com uma vitória, ou pelo menos um empate no Maracanã, já que seria algo histórico para o Millonarios e para o futebol colombiano”, iniciou, ao J10.

Flamengo x Millonarios: onde assistir, escalações e arbitragem

“Com muito respeito pelo Flamengo e pelo futebol brasileiro, claro. Esperamos uma boa atuação. Vamos, Millonarios”, completou o torcedor.

Para a partida contra o Flamengo, o Millonarios não terá Leonardo Castro, artilheiro do time, que está lesionado. O atacante, dessa forma, sequer viajou com os companheiros ao Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.