Courtois está fora da lista da Bélgica para Eurocopa 2024

Thibaut Courtois durante treinamento no Real Madrid - Foto: Thomas Coex/AFP via Getty Images - (crédito: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

O técnico da Bélgica, Domenico Tedesco, confirmou nesta terça-feira (28) que Thibaut Courtois não vai para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha a partir do próximo dia 14 de junho. Isto porque o goleiro do Real Madrid sofreu com lesões ao longo desta temporada e retornou aos gramados apenas neste mês de maio.

Durante entrevista coletiva, o técnico Domenico Tedesco explicou que a decisão partiu de uma conversa com o próprio goleiro.

“Courtois foi claro e honesto. Ele é quem conhece melhor o seu corpo. É diferente ter de jogar a cada três, quatro dias durante um torneio. Então, a última informação que temos é que ele não está preparado para a Euro”, disse o treinador.

Além disso, Domenico Tedesco afirmou que considerou levar Courtois como o quarto goleiro da seleção belga.

“Pensamos nisso. Ter quatro goleiros traz algumas vantagens, sobretudo para os treinos. Mas, não queríamos ter um elenco muito grande”, explicou.

Dessa maneira, Domenico Tedesco terá à disposição os goleiros Koen Casteels, do Wolfsburgo, Thomas Kaminski, do Luton Town, e Matz Sels, do Nottingham Forest.

