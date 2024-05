Corinthians tem novidade na escalação para encarar o Racing-URU

Igor Coronado ganha vaga no time titular do Corinthians diante do Racing-URU - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Nesta terça-feira (28), a partir das 19h (de Brasília), o Corinthians encara o Racing-URU pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo na Neo Química Arena é importante, pois vale a liderança da chave F. O Timão está com 10 pontos, um a menos que o rival uruguaio. Ou seja, em caso de vitória, a equipe de António Oliveira garante vaga direta nas oitavas de final.

Em busca dos três pontos, o Corinthians vai a campo com dois meias de criação. Igor Coronado fará companhia a Rodrigo Garro. Sendo assim, o Timão entra com o intuito de pressionar desde os minutos iniciais. Com dois pensadores, Ángel Romero perde espaço e fica no banco de reservas.

Nas demais posições, o Timão não apresenta novidades. Carlos Miguel foi mantido como goleiro e o treinador aposta no entrosamento entre Félix Torres e Cacá no miolo de zaga.

Paulinho no banco de reservas

Sem renovar o seu contrato junto ao Corinthians, o volante Paulinho faz a sua despedida pelo clube do Parque São Jorge nesta noite. Apesar de um clima de festa por parte do atleta, ele começa o jogo no banco de reservas. Assim sendo, é uma opção de banco.

Veja a escalação do Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Yuri Alberto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.