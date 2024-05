Atual de Militão posta indireta para Karoline Lima

Retrospectiva da treta Militão x Karoline Lima

Militão passou a questionar os motivos de Karol limitar a ida de Cecília, a filha do ex-casal, para acompanhar a final da Champions League. A influenciadora diz que precisa encontrar uma babá de confiança, já que o zagueiro não quer uma nova pessoa estranha em sua casa. A situação está na Justiça.

Os novos problemas começaram na última semana. Inicialmente, na última quinta-feira (23), Militão foi a público e questionou a mudança de Karol para o Rio de Janeiro. Afinal, como ela está namorando com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, decidiu mudar para a capital carioca. No entanto, na visão do defensor do Real Madrid, trata-se de “uma loucura amorosa”.

A influenciadora, aliás, disse pelas redes sociais que está cansada dos problemas e das críticas públicas que vem recebendo.

“Se vocês estão cansados dessa história, imagina eu. Imagina como está a minha cabeça. E como esteve minha cabeça esse tempo todo. Eu quero paz, eu sempre quis paz. Eu não quis levar para Justiça, para a rede social, mas eu não tive escolha”, desabafou.