Flamengo consegue mudar número de Gabigol na Libertadores

Gabigol está de número novo na Libertadores. A Conmebol aceitou o pedido do Flamengo pela mudança do número do atacante, que perdeu a camisa 10 após ser flagrado em uma confraternização vestindo a camisa do Corinthians. Dessa forma, o jogador vai vestir a 99 em todas as competições disputadas pelo clube na temporada.

A troca de números só é permitida se um jogador sair do clube no meio da temporada ou for retirado da lista de inscritos. Porém, o Flamengo solicitou a mudança e conseguiu a liberação da Conmebol para efetuar a troca na Libertadores.

O Flamengo enfrenta o Millonarios, da Colômbia, nesta terça-feira (28), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Com sete pontos conquistados, o Rubro-Negro precisa vencer para terminar na liderança do Grupo E.

