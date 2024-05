Com menos um, Botafogo não encontra força para buscar a liderança da chave

Não deu! O Botafogo, com um a menos desde o início da segunda etapa, vai mesmo para as oitavas de final da Copa Libertadores como o segundo colocado do Grupo D. Afinal, com a necessidade de vencer, ficou no empate com o Junior (COL) por 0 a 0, nesta terça-feira (28), no Metropolitano, em Barranquilla.

Junior e Botafogo fecham a conta com dez pontos. Os cafeteiros levam vantagem no saldo de gols e definem a vaga para as quartas de final em casa. Já o Glorioso inicia a série no Rio de Janeiro. As equipes conhecerão seus adversários por meio do sorteio da Conmebol.

Botafogo joga melhor

Mesmo com um time misto, o Botafogo não deixou de buscar o gol adversário. Assim, criou as melhores oportunidades do primeiro tempo, seja pelo alto ou com a pelota de pé em pé. Romero, por exemplo, tirou da marcação e colocou no cantinho. A bola passou raspando. Em outra jogada perigosa, Hernández achou, de calcanhar Tchê Tchê. O volante bateu rasteiro. Com muito perigo. O Junior não conseguiu se encontrar em campo. Parecia ir a campo pelo empate que o favorecia.

Hernández joga tudo no lixo

O ritmo que o Botafogo impôs no primeiro tempo terminou com a expulsão de Hernández, que abriu caixa de ferramentas em um dos joelhos de um adversário. Antes, Bastos, de cabeça, quase havia marcado. Assim, com um a mais, o Junior se arriscou mais à frente. Caicedo teve a chance da partida, mas esbarrou na defesa de Gatito. Mas o Tubarão já estava satisfeito com o resultado. Então, para que se esforçar?

JUNIOR BARRANQUILLA 0x0 BOTAFOGO

Sexta rodada do Grupo D da Libertadores

Local: Metropolitano, em Barranquilla (COL)

Data e hora: 28/5/2024, às 19h (de Brasília)

Gols:

JUNIOR: Mele; Herrera, Mena, Olivera e Fuentes; Cantillo (González, 23’/1ºT) (Hinojosa, 41’/2ºT), Moreno e Caicedo (Hernández, 26’/2ºT); Enamorado, Martínez (Vélez, 41’/2ºT) e Bacca (Rodríguez, 26’/2ºT). Técnico: Arturo Reyes

BOTAFOGO: Gatiti, Suárez, Barboza, Bastos e Hugo (Ponte, 31’/2ºT); Gregore, Tchê Tchê (Freitas, 10’/2ºT) e Romero (Luiz Henrique, 31’/2ºT); Yarlen (Fabiano, 10’/2ºT), Hernández e Júnior Santos (Tiquinho, 31’/2ºT). Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartão Amarelo: Bastos, Barboza (BOT); Herrera, Fuentes, Mena (JUN)

Cartão Vermelho: Hernández, 16’/2T (BOT)

