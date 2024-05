Coronado brilha no adeus de Paulinho, e Corinthians passa em 1º

Garro comemora primeiro gol do Corinthians na partida - (crédito: Foto: Nelson Almeida/AFP via Getty Images)

O Corinthians venceu o Racing (URU) nesta terça-feira (28) por 3 a 0, em partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Com gols de Garro, Igor Coronado e Yuri Alberto, o Timão avançou em primeiro lugar no Grupo F. O confronto marcou a despedida do ídolo Paulinho, campeão mundial com o Alvinegro em 2012, além de campeão paulista, brasileiro e continental.

Dessa forma, a equipe comandada por António Oliveira avança diretamente para as oitavas de final, sem a necessidade de disputar a segunda fase contra um eliminado da fase de grupos da Libertadores. De quebra, o Timão economiza duas datas no apertado calendário de 2024. O Corinthians termina a primeira etapa do torneio com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já o Racing passou em segundo lugar, com dois pontos a menos, necessitando de uma fase prévia às oitavas de final.

As primeiras boas chegadas da partida foram do Corinthians, com Yuri Alberto e Coronado, ambos de cabeça. Na sequência, a defesa do Timão passou por alguns momentos de instabilidade, exigindo grandes defesas de Carlos Miguel. Inclusive, em um dos lances, o próprio arqueiro saiu jogando errado, mas se recuperou logo em seguida, fazendo ótima defesa.

No entanto, quem abriu o placar foi o Corinthians. Aos 22, Rodrigo Garro fez um golaço de falta pela lateral do campo. Três minutos depois, Wesley foi à linha de fundo, mandou na área, e Yuri Alberto se jogou para marcar o segundo do Timão.

O Corinthians não tirou o pé e teve otimas chances ainda antes do intervalo, sobretudo, com Yuri Alberto. Cacá e Hugo também levaram perigo. Este, inclusive, chegou a balançar as redes, mas em posição ilegal. A nota triste do primeiro tempo ficou por conta de Fagner, que saiu lesionado.

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou o primeiro. Dessa forma, o Corinthians logo fez 3 a 0. Aos 12, Coronado driblou três, invadiu a área, e fez um mais um golaço na partida. O Timão até teve outras boas chances, mas o torcedor só levantou da cadeira mesmo para ovacionar Paulinho, que entrou aos 32 no lugar de Breno Bidon.

O Corinthians volta a jogar agora no próximo sábado (01), às 21h, quando recebe o Botafogo pela sétima rodada do Brasileirão. O Timão, aliás, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos.

CORINTHIANS X RACING (URU)

Sul-Americana de 2024 – Sexta e última rodada da fase de grupos

Data: 29/05/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 40.353

Renda: R$ 2.322.336,00

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Matheuzinho, aos 34’/1ºT) , Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Paulinho, aos 32’/2ºT) e Rodrigo Garro; Igor Coronado (Romero, aos 38’/2ºT) , Yuri Alberto (Pedro Raul, aos 38’/2ºT) e Wesley (Gustavo Mosquito, aos 38’/2ºT) . Técnico: António Oliveira

RACING: Odriozola; Gastón Bueno, Magallanes e Martin Ferreira; Agustín Pereira (Rivero, aos 18’/2ºT) , Lucas Rodríguez (Santiago Mederos, aos 18’/2ºT), Erik de Los Santos e Thiago Espinosa (Alanis, aos 18’/2ºT); Verón, Nandín (Gorocito, aos 23’/2ºT) e Urretaviscaya (Telis, aos 18’/2ºT) . Técnico: Eduardo Espinel

Árbitro: Roberto Perez, auxiliado por Jhon Galeggo e Richard Ortiz;

Auxiliares: Jhon Galeggo e Richard Ortiz

VAR: Nicolas Gallo

Cartão Amarelo: Cacá e Raniele (COR); Magallanes e Martin Ferreira (RAC)

Cartão Vermelho:

