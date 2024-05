Hulk bate recorde pelo Atlético e comemora fim do jejum

O alívio tomou conta da Arena MRV. Hulk voltou a marcar e comandou a vitória do Atlético sobre o Caracas, da Venezuela, nesta terça-feira (28), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, o super-herói atleticano encerrou o jejum de nove partidas e se tornou o maior goleador da história do clube em competições sul-americanas.

“Chegar a marca desses grandes jogadores é gratificante. Fico muito feliz por voltar a marcar. Seria o décimo jogo de jejum, a trave não queria deixar, mas fui persistente. Sabia que a hora ia chegar. Agora é ganhar confiança para os próximos jogos. Quando se está ganhando, não incomoda tanto. Futebol é esporte coletivo. Estávamos vencendo, o que era mais importante”, disse.

Hulk igualou Jardel e Zico com 16 gols na história da Libertadores, além de se tornar o maior artilheiro do Atlético em competições sul-americanas.

Com a vitória, o Atlético assegurou a liderança do Grupo G com 15 pontos e terá garantido uma das quatro melhores campanhas no geral.

