Flamengo vence e se garante nas oitavas de final da Libertadores

Pedro tira o goleiro Montero da jogada e faz o primeiro gol do Flamengo sobre o Millonarios - (crédito: Foto: Mauro Pimentel/AFP via Getty Images)

Não teve zebra e, num Maracanã lotado, o Flamengo derrotou o Millonarios por 3 a 0 nesta terça-feira (28/5), pela última rodada do Grupo E da Libertadores. Muito superior diante de um rival retrancado e que falhava demais na defesa, o Rubro-Negro fez três gols ainda no primeiro tempo, com Pedro (dois) e Vargas, contra. Na etapa final teve algumas chances para ampliar, mas administrou a vantagem. Esta foi a 100ª vitória do Flamengo em Libertadores. E Gabigol, no banco, não entrou.

O Flamengo encerra a sua campanha na fase de grupos em 2º lugar no G, com dez pontos. Assim, aguarda o sorteio para saber qual primeiro colocado enfrentará nas oitavas de final. O líder foi o Bolívar, que fechou com 13 pontos. O Palestino terminou em terceiro. Dessa forma, irá para a repescagem das oitavas de final da Sul-Americana. Contudo, o Millonarios, lanterna com três pontos, está fora das competições continentais nesta temporada.

Veja aqui a tabela de classificação da Libertadores-2024

Millonarios vacila e Flamengo faz os gols

O jogo mal começou e o Millonarios, com cinco defensores em bloco e dois volantes, deu um presentaço para o Flamengo aos seis minutos. Afinal, o volante Giraldo, da sua intermediária e sem marcação, inexplicavelmente resolveu atrasar para o goleiro Montero. No meio do caminho estava Pedro, que deu um toquinho tirando o arqueiro e tocou para o gol vazio.

Só dava Flamengo e o segundo era questão de tempo. Veio aos 26. O zagueiro David Luiz fez ótima jogada pela direita e rolou para Gerson. O apoiador cruzou, mas Vargas, tentando cortar, fez contra. Os colombianos nada faziam e facilitavam a vida dos cariocas. Aos 44, Viña, que entrara pouco antes no lugar de Ayrton Lucas, que se machucou, roubou uma bola e serviu Pedro, que marcou. O juiz deu impedimento, mas o VAR confirmou gol legal: 3 a 0.

Mengo administra a vantagem

Antes do primeiro minuto do segundo tempo, Pedro quase fez seu terceiro gol no jogo, numa bonita bicicleta, mas que foi em cima do goleiro Montero. Aos 23, Pedro, muito ligado no jogo, mais uma vez obrigou Montero a fazer grande defesa. Conforme o tempo foi passando o Rubro-Negro foi deixando o tempo passar. De ruim apenas Bruno Henrique. Ele entrou aos 35 da etapa final e, cinco minutos depois, fez uma falta por trás em Paredes. Corretamente levou o vermelho. Fim de jogo e, enfim, a vaga às oitavas estava garantida para o Fla.

FLAMENGO 3X0 MILLONARIOS

Libertadores – 2024 – fase de grupos – sexta rodada

Data: 28/05/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 64.268

Público pagante: 60.335

Renda: R$ 2.020.302,25

FLAMENGO: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña, 40’/1ºT); Allan, De La Cruz (Pulgar, 26’/2ºT), Arrascaeta (Lorran, 35’/2ºT) e Gerson (Bruno Henrique, 35’/2ºT); Cebolinha (Luiz Araújo, 26’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

MILLONARIOS: Álvaro Montero; Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás e Árias (Carvajal, 15’/2ºT); Giraldo (Arévalo, 35’/2ºT), Pereira (Vásquez, 26’/2ºT), Banguero e David Silva (Paredes, 35’/2ºT); Ruiz (Quiñonez, 15’/2ºT) e Emerson Rodríguez. Técnico: Alberto Gamero

Gols: Pedro, 6’/1ºT (1-0); Vargas, contra, 25’/1ºT (2-0); Pedro, 44’/2ºT (3-0)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailosky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Cartões Amarelos:

Cartões Vermelhos: Bruno Henrique (FLA, 40’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.