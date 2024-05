Bolívar supera Palestino e passa como líder no grupo do Flamengo

Bolívar vai para as oitavas de final na Liberta pelo segundo ano consecutivo - (crédito: Foto: Jorge Bernal/AFP via Getty Images)

O Bolívar se aproveitou de chegar na última rodada da fase de grupos da Libertadores como líder do Grupo E. Ao receber o Palestino, no Estádio Hernando Siles, os bolivianos ganharam por 2 a 1 e ficaram com a ponta da chave, tendo 13 pontos, enquanto o Flamengo, em segundo lugar, fechou a primeira fase com dez. O Palestino foi para os playoffs da Sul-Americana, com seus sete pontos, e o Millonarios terminou na lanterna da chave, com três unidades.

Os donos da casa tinham a posse, mas foi o Palestino que levou real perigo pela primeira vez. De média distância, Misael Dávila cobrou falta com efeito e obrigou Carlos Lampe a uma grande defesa.

A partida se mostrava bastante aberta onde os dois times encontravam alternativas para incomodar os respectivos goleiros. Entretanto, os donos da casa não abriram a conta graças a uma trama bem elaborada, mas sim graças a um erro crasso do lateral-direito José Bizama. Após o cruzamento de Fernando Saucedo, vindo do lado direito, Bisama tentou cortar de cabeça e, mesmo sem ter ninguém próximo para incomodá-lo, mandou contra a própria meta. 1 a 0 para os donos da casa aos 35 minutos.

Pouco antes do intervalo, o que era bom parecia ficar ainda melhor para a Academia com Henry Vaca acertando um lindo chute de longa distância, no ângulo de Rigamonti. Contudo, após revisão do VAR, o tento foi anulado com a alegação de toque de mão, no meio do caminho, em Chico da Costa.

Filme repetido

Mal o duelo foi retomado o time do Palestino colaborou para mexer o placar na cidade de La Paz. Porém, novamente, contra o seu próprio patrimônio. Após corte parcial da zaga visitante, Chico da Costa bateu pro gol e a pelota desviou no meio-campista Ariel Martínez, enganando César Rigamonti.

É bem verdade que os chilenos diminuíram o prejuízo com Felipe Chamorro, aos 23 minutos. Porém, mesmo tendo tempo para reagir, os Árabes não mostraram ímpeto suficiente e o Bolívar sacramentou sua vitória com nova participação de Chico. Em bola cruzada por xxx, o camisa 19 testou sem qualquer possibilidade de defesa ao arqueiro do Palestino. 3 a 1, placar final.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.