Ferroviário leva a melhor em duelo cearense e vence a primeira na Série C

ogadores do Ferroviário comemoram gol diante do Floresta - (crédito: Foto: Ferroviario AC/@lenilsonfotografia33)

Pela sexta rodada da Série C do Brasileiro, o Ferroviário levou a melhor no duelo cearense contra o Floresta e venceu por 2 a 1 na noite desta terça-feira (28). Vinícius Rodrigues e Marcelo Antônio anotaram para os visitantes, enquanto Marllon dos Santos fez o dos mandantes no Estádio Presidente Vargas.

Desse modo, o Ferroviário alcança seu primeiro triunfo no campeonato e deixa a zona de rebaixamento. Sobe, portanto, para o 15º lugar, agora com quatro pontos. Em contrapartida, o time tem três jogos a mais do que Caxias e São José, ambos também no Z4. Já o Floresta, que perdeu todos os seus seis compromissos, continua na lanterna da Série C.

As equipes voltam a campo no fim de semana. Enquanto o Ferroviário recebe o Londrina no sábado (1/6), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, o Floresta enfrenta o ABC no domingo, às 19h, no Estádio Maria Lamas Farache.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.