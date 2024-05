Coudet minimiza derrota e elogia atuação do Inter

O Internacional retomou a temporada após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. No primeiro jogo, o Colorado foi derrotado de virada pelo Belgrano, da Argentina, por 2 a 1, nesta terça-feira (28), na Arena Barueri, em São Paulo. Entretanto, o técnico Eduardo Coudet minimizou a derrota e exaltou a atuação da equipe gaúcha.

“Tentamos até o final. Fizemos tudo para buscar o empate, mas quando toma um gol é porque houve erro. Em dois chutes, 100% de efetividade. Não tivemos a sorte do rival. Temos de trabalhar e melhorar. O ritmo de jogo ainda não temos. Precisamos estar fino nos últimos metros. Temos uma mentalidade positiva, mas a cobrança não é a mesma. O lado técnico. Preciso ser mais compreensivo”, disse.

Falta de ritmo de jogo prejudica a equipe

O Internacional saiu na frente do placar com Borré, aos 38 minutos do primeiro tempo. Entretanto, o time gaúcho sofreu um apagão na reta final da etapa e sofreu dois gols de Chavarría, aos 44 e 47 minutos, respectivamente. Foi o primeiro jogo do Colorado após a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, que já deixou 169 mortos e 50 desaparecidos, além de 806 pessoas feridas e cerca de 630 mil fora de casa.

“É muito complicado esquecer o que acontece em Porto Alegre, a cada dia com o clima. Ontem tinha alerta de ciclone. O castigo é demasiado. Olhamos quanto mede o rio. Não é desculpa, mas é a situação que estamos vivendo. Sabemos que melhoraremos com os jogos, mas é diferente. Não é o nosso campo, nossa cidade. O mais difícil é a situação do povo que perdeu tudo”, completou.

Com a derrota, o Internacional ocupa o terceiro lugar do Grupo C com cinco pontos e não tem mais chances de classificar às oitavas de final em primeiro lugar. O Colorado volta a campo no próximo sábado (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Cuiabá, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão.

