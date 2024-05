Confira sete recordes que Vini Jr. pode quebrar na final da Champions

Vini Jr. está com a corda toda em 2023/2024 - (crédito: Foto: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images)

A grande final da Champions League se aproxima. Com ela, a chance de Vini Jr. quebrar sete recordes diferentes. O atacante do Real Madrid é, então, o grande nome do time espanhol para a decisão contra o Borussia Dortmund, sábado (1º), no mítico Wembley, em Londres. O site “Torcedores.com” mergulhou fundo nos números da maior competição de clubes do mundo para descobrir o que o jogador brasileiro pode alcançar na partida. A propósito, são marcas individuais.

Se marcar sobre o Borussia…

– Vini Jr. se tornará o primeiro brasileiro a marcar gols em finais diferentes da Champions League. Atualmente, são dez jogadores diferentes com gols em decisões da competição, incluindo Vini, todos sem repetir o feito numa segunda temporada.

– O atacante vai, no mínimo, igualar Mazzola como o brasileiro com mais gols em finais de Champions. Foram dois pelo Milan em 1963.

– Vini vai também se tornar no mínimo o décimo maior goleador do Brasil em Champions: 21 gols na competição. Apenas Neymar (43), Rivaldo (41), Kaká (30), Jardel (28), Elber (27), Mazzola (24), Gabriel Jesus (24), Firmino (23) e Luiz Adriano (22) terão feito mais gols.

Se Vini for campeão contra o Borussia…

– Caso seja campeão, mas passe em branco, ainda assim, Vini Jr. vai se tornar apenas o 11º brasileiro da história a ser bicampeão da Champions. Ele terá a companhia de Rodrygo e Militão nessa nova leva de bicampeões.

– Além disso, Vini vai se tornar o segundo brasileiro mais novo a ser bicampeão da Champions, com 23 anos e dez meses, superando Casemiro, que tinha 24 anos e três meses quando foi bi com o Real. Ele ficaria atrás apenas do companheiro de elenco Rodrygo, que terá 23 anos e quatro meses se for campeão.

Se for campeão e marcar sobre o Borussia…

– Agora, se for campeão e ainda por cima fizer gol na decisão, além de todos os recordes citados acima, Vini Jr ainda vai se igualar a Kaká, Neymar e Rodrygo como os brasileiros que mais contribuíram com gols em campanhas vitoriosas da Champions, com dez gols.

– Iguala, enfim, Messi como únicos jogadores sul-americanos a marcarem gols em duas finais de Champions em que foram campeões.

