Neymar ganha item caríssimo e raro, mas que irá para o seu leilão beneficente

A 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr está próximo. Afinal, os lances serão feitos no dia 3 de junho. Aliás, o jogador brasileiro recebeu um valioso e raro item para leiloar.

Afinal, Neymar poderá contar com um relógio Hublot King Power Big Bang Miami 305 em ouro rosê. O valor da peça, no entanto, é o que mais chama atenção para todos e, certamente, vai acrescentar bastante no leilão do jogador do Al-Hilal.

Vem aí a 4ª edição do “Leilão do Instituto Neymar Jr” !!

Anotem aí:

03 de junho de 2024, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Maiores informações em:

leilao@institutonjr.org.br@InstitutoNJr #institutoneymarjr #leilaoinstitutoneymarjr pic.twitter.com/OJiGWU6dKb — Neymar Jr (@neymarjr) April 8, 2024

Afinal, a peça é avaliada em mais de R$ 260 mil. Além disso, chama atenção o como é raro o item. Aliás, é tão raro que apenas 50 pessoas no mundo têm o relógio.

Além de ser muito raro, cada peça chega para o dono com um número em uma caixa de ouro rosa. Aliás, ainda tem pulseira de couro de crocodilo azul e tem resistência à água de até 100 metros.

No entanto, certamente o leitor está curioso para saber quem foi a celebridade que deu o presente. O apresentador e jornalista Fausto Silva, o Faustão, foi o grande doador da peça que tem valor de R$ 260 mil.

Outras celebridades fazem doações

Além de Faustão, Neymar também recebeu uma chuteira banhada a ouro do joalheiro Pedro Yossef. O par, aliás, será desmembrado, sendo que um pé ficará com o jogador do Al-Hilal e o outro com o maior lance do leilão.

O evento vai receber várias celebridades, como ocorre em todos os anos. Já estão certos: Deborah Secco, Ana Paula Seibert Justus, Sabrina Sato e Tom Cavalcante.

No entanto, Rafaella Santos (irmã do jogador), Patrícia Poeta, Tiago Leifert, Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, João Silva, Silvia Abravanel e Luciana Gimenez estão no time dos apresentadores. Eles estarão ao lado de Neymar.

Em 2023, aliás, o leilão arrecadou mais de R$ 10 milhões. Todo o lucro irá para atividades da instituição que tem intuito de inclusão social de crianças e jovens.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .