Renê, do Inter, reconhece erro, mas mantém esperança: ‘Nem tudo está perdido’

O Inter conseguiu sair na frente em seu retorno aos gramados após a paralisação forçada devido às enchentes no Rio Grande do Sul. Contudo, ainda no primeiro tempo, o Belgrano conquistou a virada ainda nos acréscimos e venceu por 2 a 1. Assim, o resultado complicou a vida dos gaúchos na Sul-Americana.

Afinal, o Colorado não tem mais a possibilidade de alcançar pontuação que lhe garanta a liderança do Grupo C. O resultado negativo teve como ponto central o lateral-esquerdo Renê, que já vinha sofrendo críticas da torcida. Cenário que vai piorar, já que um erro dele gerou o gol de empate dos argentinos. Em seguida, o jogador reconheceu a falha, mas manteve as esperanças de assegurar uma vaga no torneio.

“Conversamos para ficar com a bola naquele finalzinho, mas acabei me desentendendo com o Fernando, errei o passe que resultou no gol. E depois tentamos sair rápido e tomamos o gol. Em três minutos estragamos nosso ótimo primeiro tempo. Vamos levantar a cabeça e saber que nem tudo está perdido, é levantar a cabeça e buscar a vaga nesses playoffs”, detalhou Renê.

Influência da tragédia no Rio Grande do Sul

Obviamente, a catástrofe no estado gaúcho seria tema no retorno do Internacional aos gramados. A propósito, o lateral-esquerdo admitiu que a situação negativa os influenciou em diversos aspectos. Entretanto, também será um motivo de inspiração para que os colorados busquem se recuperar na Sul-Americana.

“Sabíamos que teríamos essa dificuldade, pelo que estamos passando nos últimos dias. Não só por treinamento, parte física, mas pelo que o pessoal está passando. Não os jogadores, mas o pessoal que trabalha no clube. Isso mexe com a gente”, frisou o atleta.

“Queríamos dar uma alegria momentânea que fosse, mas infelizmente não conseguimos. Ainda pesam as pernas. Como o povo do sul está mostrando força, vamos fazer isso também”, concluiu Renê.

Situação do Inter na Sul-Americana

Após quatro partidas no torneio continental, o Inter soma cinco pontos e se encontra na terceira colocação do Grupo C. O Belgrano, com o triunfo, já garantiu a classificação direta para as oitavas de final da Sul-Americana. Resta ao time gaúcho brigar por uma vaga nos play-offs da competição.

Para isso precisa vencer seus dois compromissos restantes. No duelo contra o Real Tomayapo, na próxima terça-feira (4), às 21h30, na Bolívia. Em seguida, tem um confronto direto com o Delfín, segundo colocado do grupo, no dia 8 de junho, no mesmo horário. Este embate vai marcar a volta dos jogos da equipe em solo gaúcho, já que vai ocorrer no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

