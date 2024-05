Bayern de Munique anuncia a contratação do técnico Vincent Kompany

O Bayern de Munique anunciou a contratação, nesta quarta-feira (29), do treinador Vincent Kompany para a próxima temporada 2024/25. Assim, o ex-zagueiro belga deixou o Burnley e chegou a um acordo com o clube alemão para ser o substituto de Thomas Tuchel. Ele assinou um contrato de três anos, até junho de 2027.

“Estou ansioso pelo desafio no Bayern. É uma grande honra poder trabalhar para esse clube, uma instituição internacional do futebol. Como treinador, você precisa defender quem você é como pessoa: adoro ter a bola, ser criativo, e também temos que ser agressivos e corajosos em campo. Estou ansioso pelas coisas mais básicas: trabalhar com os jogadores, formar uma equipe. Quando a base está estabelecida, o sucesso vem”, disse Kompany.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Bayern pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 67 milhões) ao Burnley para a liberação do novo comandante. Na última temporada, sob a batuta de Tuchel, o clube passou em branco, sem títulos depois de 12 anos, e Kompany chega para mudar esse panorama.

Substituto Tuchel

Vale lembrar que o primeiro trabalho de Kompany como técnico foi no Anderlecht, da Bélgica, onde ficou por duas temporadas. Logo em seguida, acertou com o Burnley, em 2022, e conquistou o título da segunda divisão inglesa. Apesar do esforço nesta temporada, o treinador não conseguiu evitar a queda da equipe, que terminou na 19ª colocação, com apenas cinco vitórias, oito empates e 24 derrotas no campeonato.

O Bayern, portanto, finaliza a intensa busca por um substituto para Thomas Tuchel, que definiu sua saída. Além disso, os bávaros cogitaram Xabi Alonso, que indicou que permanecerá no Bayer Leverkusen. Julian Nagelsmann, que renovou contrato com a seleção alemã; e Ralf Rangnick, que optou por seguir no comando da seleção austríaca, também foram cogitados.

