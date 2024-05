David Luiz prevê dificuldades ao Flamengo na Libertadores: ‘Os jogos vão ser pedreiras’

Com dois gols de Pedro, o Flamengo venceu o Millonarios por 3 a 0 no Maracanã e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Fabrício Bruno, com venda encaminhada ao West Han, ficou no banco de reservas. Portanto, David Luiz iniciou em campo como titular. O zagueiro fez boas interceptações e apresentou uma atuação segura no jogo.

Sequência do Flamengo na Libertadores

Assim, David Luiz concedeu uma entrevista depois da partida e fez uma análise da atuação do Flamengo. Na visão do zagueiro, os próximos jogos da Libertadores vão ser “pedreiras”.

“Acho que todos os jogos vão ser pedreiras, enfrentando o primeiro ou segundo (colocados). Afinal, na Libertadores você tem que estar disposto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Em relação à situação que a gente vivia na fase de grupos, é óbvio que queríamos terminar da melhor maneira possível, apesar dos resultados que nós tivemos. E acho que a gente conseguiu fazer isso hoje. Afinal, acabamos com o jogo muito cedo, um jogo muito maduro e com muita intensidade”, disse David Luiz na zona mista do Maracanã.qu

O Flamengo terminou na segunda colocação do Grupo E, com três pontos de desvantagem em relação ao Bolívar, líder da chave. Assim, os jogadores rubro-negros decidem fora de casa nas oitavas de final da Libertadores. O sorteio dos confrontos acontece na próxima segunda-feira (03/06), na sede da Conmebol.

O Flamengo agora entra em campo no próximo domingo (02/06), diante do Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Com sete pontos conquistados, os comandados de Tite estão na quarta colocação do campeonato.

