Lunin não viajará com delegação do Real Madrid e virá dúvida para final da Champions

Lunin virou titular após a lesão de Courtois e as más atuações de Kepa - (crédito: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

O Real Madrid pode ter um desfalque importante para a final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund, que ocorre daqui a três dias. Titular em grande parte da temporada por conta da lesão de Courtois, o goleiro Lunin não participou do treino dos Merengues pelo terceiro dia seguido. O arqueiro está gripado e pode não se recuperar a tempo da decisão.

De acordo com o jornal “Marca”, Lunin não estará com a delegação que embarca para Londres, local da final, nesta quinta-feira (30). Assim, o Real Madrid planeja que o goleiro viaje para a capital da Inglaterra sozinho, na sexta ou no próprio sábado, dia da partida, para evitar um possível contágio aos companheiros. Dessa maneira, a escalação do jogador vai depender de sua condição clínica, que será avaliada quando ele se juntar ao time.

O jogador polonês foi titular em todo o mata-mata da Liga dos Campeões e foi bem nos duelos contra RB Leipzig e Manchester City, nas oitavas e quartas de final, respectivamente. Por outro lado, Courtois voltou a atuar no dia 4 de maio, no duelo contra o Cádiz, no Santiago Bernabéu. Desde então, foram quatro partidas como titular, todas pelo Campeonato Espanhol. A falta de ritmo, contudo, pode pesar contra o belga.

Lunin fez 31 partidas pelo Real Madrid na temporada

Por conta da lesão de Courtois, o Real Madrid foi ao mercado e contratou, por empréstimo junto ao Chelsea, o goleiro Kepa. No entanto, o espanhol não vingou com a camisa merengue e perdeu a posição para Lunin. O ucraniano foi bem na meta e já disputou 31 partidas na temporada.

O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmund no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no mítico estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

