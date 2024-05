Óscar Romero analisa atuação do Botafogo: ‘Não tivemos muitas situações’

Após ser afastado por razões disciplinares, Óscar Romero atuou como titular no empate sem gols entre Junior Barranquilla e Botafogo, pela Libertadores. O meio-campista paraguaio, dessa forma, reconheceu as qualidades do adversário, lamentou pela colocação no grupo e projetou os próximos compromissos temporada.

“Sabíamos que ia ser uma partida complicada. Afinal, o Junior tem uma equipe muito boa e atuar neste campo é difícil. A partida não se abriu, não tivemos muitas situações e tampouco eles. Nós poderíamos terminar em primeiro lugar. Creio que estivemos melhor no primeiro tempo, controlamos bem. Tivemos ocasiões, passaram perto. Depois foi um pouco mais físico, estamos com muitos jogos seguidos. Agora é descansar e pensar na partida contra o Corinthians e nas oitavas”, disse Óscar Romero ao “Canal do TF” na Colômbia.

O Glorioso sofreu, mas se classificou para próxima fase da Libertadores. O time terminou na segunda colocação do Grupo D, com dez pontos conquistados. Assim, os jogadores alvinegros decidem fora de casa nas oitavas de final. O sorteio dos confrontos acontece na próxima segunda-feira (03/05), na sede da Conmebol.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (01/05), diante do Corinthians, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Brasileirão. Com dez pontos conquistados, os jogadores alvinegros estão na quarta colocação do campeonato.

