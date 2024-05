Ceará anuncia acordo e garante maior patrocínio da história do clube

Em anúncio realizado pelo Ceará nesta quarta-feira (29), o Esportes da Sorte, companhia de apostas esportivas com destaque nos segmentos do futebol e do entretenimento, é o novo patrocinador máster do clube. Às vésperas do aniversário do Vozão, o presente é o maior contrato de patrocínio já assinado pela equipe e garante a exposição da marca no espaço principal do uniforme da equipe e em toda a sinalização da sede, área social e Centro de Treinamento.

A nova parceria foi confirmada na sala de imprensa do CT do Ceará, com a participação do COO do Grupo Esportes da Sorte, Ícaro Quinteiro, além de Daniel Trajano, Diretor Executivo do Grupo. Enquanto isso, pelo lado do Ceará, o Presidente João Paulo Silva e o Gerente Comercial, Ricardo Costa, assim como outros membros do corpo diretivo do clube, marcaram presença no anúncio.

“É uma enorme satisfação sacramentar este acordo juntamente ao Ceará, um clube de grande história e que conta com uma torcida extremamente apaixonada. Esperamos que esta parceria renda excelentes frutos para ambos os lados, e que possamos trilhar um caminho de enorme sucesso”, destaca Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte.

“Como presidente, é motivo de muito orgulho fechar a maior parceria da história do Ceará. O Esportes da Sorte é a nova casa de apostas para toda a Nação Alvinegra. Espero que essa parceria seja bastante proveitosa para todos. É fundamental que tenhamos um parceiro desse porte jogando junto com a gente. Agora, temos mais um aliado na busca pelo acesso à Série A”, destaca o presidente do Ceará, João Paulo Silva.

Paralelamente à coletiva, o clube e o Esportes da Sorte também divulgaram, nas redes sociais, o anúncio da nova parceria. Em produção temática que destaca a história do Ceará, o vídeo ressalta a popularidade do alvinegro e a grande massa de pessoas apaixonadas pelo clube.

Detalhes contrato

Com acordo assinado até o final da temporada de 2026, o novo parceiro do Ceará estreia na camisa do clube na próxima sexta-feira (31). A equipe encara o Coritiba, na Arena Castelão. Sendo assim, a primeira ativação está prevista para o duelo pela sétima rodada da Série B. Ou seja, o torcedor que comparecer ao estádio vai se aproximar da nova patrocinadora do Vozão.

História do Ceará

Próximo de completar 110 anos de história, o Ceará conta com uma das maiores torcidas do Nordeste. Entre as principais conquistas do Vozão, destacam-se o Torneio Norte-Nordeste, três títulos da Copa do Nordeste e 46 taças do Campeonato Cearense. Além disso, o time quer voltar à elite do futebol nacional, algo que não ocorre desde 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.