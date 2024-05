Fabrício Bruno não entra em acordo com West Ham e pode ficar no Flamengo; entenda

A transferência de Fabrício Bruno, do Flamengo, ao West Ham, da Inglaterra, ainda não está concluída. Afinal, as partes ainda não acertaram os valores salariais. A negociação, dessa forma, corre risco de não acontecer. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

West Ham e Flamengo já entraram em acordo pela transferência. No entanto, Fabrício Bruno não concordou com os valores salariais oferecidos e pediu por um reajuste na oferta. O zagueiro, dessa forma, pode permanecer no Rio de Janeiro se esta pendência contratual não se resolver.

Interesse em Fabrício Bruno

O West Ham demonstrou interesse na contratação de Fabrício Bruno nos últimos dias e formalizou uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pelo zagueiro. O valor oferecido agradou aos dirigentes rubro-negros, que enxergaram uma boa transferência para um jogador de 28 anos.

Chegada ao Flamengo

Com passagens por Chapecoense, Cruzeiro e RB Bragantino, Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em fevereiro de 2022, mas só se firmou como titular em 2023. O zagueiro atualmente é bem avaliado pelo técnico Tite e peça imprescindível no sistema defensivo rubro-negro. O defensor conquistou três títulos ao longo de sua trajetória no clube: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca.

O Flamengo entra em campo no próximo domingo (02/06), diante do Vasco, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sétima rodada do Brasileirão. Se as questões salariais não forem resolvidas nos próximos dias, Fabrício Bruno ficará à disposição de Tite no clássico.

