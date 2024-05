Matheus Gonçalves se destaca, Flamengo vence e sobe posições no Brasileirão Sub-20

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 3 a 1 nesta quarta-feira (29), com uma atuação brilhante de Matheus Gonçalves. O Garoto do Ninho, que constantemente está nos jogos do time principal, desceu para o sub-20 e marcou dois gols na vitória pelo Brasileirão da categoria. Jean Carlos também balançou a rede. Com o resultado na Gávea, o Rubro-Negro pulou para a terceira posição, com 16 pontos.

Por outro lado, o Atlético-GO, que chegou ao gol com Yuri Alves, segue na 18ª posição, com seis pontos. É possível que as equipes percam colocações com o decorrer da rodada.

Como foi o jogo

Matheus Gonçalves foi o grande nome do primeiro tempo na Gávea. Vestindo a 10, foi dele os dois gols do time da casa na etapa inicial. O primeiro foi aos 18 minutos, após tabelar com Wallace Yan. Posteriormente, aos 45′, ampliou o placar. Ele sofreu falta, ainda atrás do meio-campo, lançou, correu ao ataque e mandou a bola para o fundo da rede.

O Flamengo voltou com o pé no freio, e viu o Atlético-GO diminuir o placar aos 15′, com Yuri Alves, que acertou um bonito chute de fora da área. No entanto, o Mais Querido voltou a balançar a rede aos 21′, com Jean Carlos, que recebeu passe de Daniel Sales. Assim, até o fim do jogo, o time mandante administrou o placar e ficou com a vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.